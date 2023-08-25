Агент Кучаева рассказал о диалоге с ЦСКА по новому контракту: «Встречи были»

Агент Константина Кучаева Александр Клюев рассказал «СЭ» о переговорах с ЦСКА о новом контракте полузащитника.

«Как будет конкретика, станет известно. Все в диалоге, в рабочем режиме. Встречи были», — сказал Клюев «СЭ».

Кучаев выступает за ЦСКА с 2017 года. Контракт 25-летнего футболиста с армейцами рассчитан до июня 2024 года.

В этом сезоне на его счету 7 матчей и ни одного результативного действия.