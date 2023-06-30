Агент Кучаева заявил, что футболиста все устраивает в работе с Федотовым

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, высказался о планах футболиста на следующий сезон.

«Какие сейчас приоритеты? Хорошо подготовиться к следующему сезону. Насколько Константину комфортно играть под руководством Владимира Федотова? Полностью комфортно, его все устраивает в работе с Владимиром Валентиновичем», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

Кучаев — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2022/23 футболист забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за армейцев во всех турнирах.

Нынешний контракт 25-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2024 года.