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Сегодня, 16:17

Агент Кучаева заявил, что футболиста все устраивает в работе с Федотовым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, высказался о планах футболиста на следующий сезон.

«Какие сейчас приоритеты? Хорошо подготовиться к следующему сезону. Насколько Константину комфортно играть под руководством Владимира Федотова? Полностью комфортно, его все устраивает в работе с Владимиром Валентиновичем», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

Кучаев — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2022/23 футболист забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за армейцев во всех турнирах.

Нынешний контракт 25-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-kuchaeva-kostyu-vsyo-ustraivaet-v-rabote-s-vladimirom-fedotovym-262579/
Константин Кучаев
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