Агент Куэро: «Джастина не так поняли, мы не вели переговоров с «Зенитом»

Мануэль Сиерра, агент форварда Джастина Куэро, опроверг информацию о возможном переходе игрока в «Зенит».

«Думаю, Куэро не так поняли. Мы не вели переговоров с «Зенитом», — приводит слова Сиерры Metarating.

Ранее Куэро сообщил в интервью порталу TCTelevision, что его контракт выкупает «Зенит», а выступать в сезоне-2023/24 игрок будет за «Оренбург» на правах аренды.

19-летний эквадорец в прошлом сезоне провел 5 матчей за молодежную команду «Индепендьенте» и отдал 3 результативные передачи. За «молодежку» сборной Эквадора форварда забил 16 голов в 22 играх.