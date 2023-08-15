Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:39

Агент Куэро рассказал, что игрок совершенно не боялся ехать в Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Мануэль Сьерра, агент Джастина Куэро, прокомментировал переход своего клиента в «Оренбург».

«Джастин готов работать, чтобы «Оренбург» продолжал расти и становился еще лучше. С января клуб проявлял к нему большой интерес. Он решил принять вызов и попробовать себя в РПЛ. Его аренда рассчитана на один год, затем обязательный выкуп. Куэро совершенно не боялся ехать в Россию. Его первые впечатления здесь очень хорошие. Он счастлив», — приводит слова Сьерры Sport24.

19-летний эквадорец перешел в «Оренбург» на правах аренды с возможностью выкупа.

Куэро в прошлом сезоне провел 5 матчей за молодежную команду «Индепендьенте» и отдал 3 результативные передачи. За молодежку сборной Эквадора форвард забил 16 голов в 22 играх.

Источник: https://sport24.ru/football/news-568413-agent-kuero-sovershenno-ne-boyalsya-yekhat-v-rossiyu-yego-pervyye-vpechatleniya-zdes-ochen-khoroshiye
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журналист «РБ Спорт» приглашен на заседание КДК РФС по инциденту с Дзюбой

Вагнер Лав назвал сильнейших иностранцев в истории РПЛ