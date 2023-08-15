Агент Куэро рассказал, что игрок совершенно не боялся ехать в Россию

Мануэль Сьерра, агент Джастина Куэро, прокомментировал переход своего клиента в «Оренбург».

«Джастин готов работать, чтобы «Оренбург» продолжал расти и становился еще лучше. С января клуб проявлял к нему большой интерес. Он решил принять вызов и попробовать себя в РПЛ. Его аренда рассчитана на один год, затем обязательный выкуп. Куэро совершенно не боялся ехать в Россию. Его первые впечатления здесь очень хорошие. Он счастлив», — приводит слова Сьерры Sport24.

19-летний эквадорец перешел в «Оренбург» на правах аренды с возможностью выкупа.

Куэро в прошлом сезоне провел 5 матчей за молодежную команду «Индепендьенте» и отдал 3 результативные передачи. За молодежку сборной Эквадора форвард забил 16 голов в 22 играх.