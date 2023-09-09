Агент Куэро рассказал про адаптацию игрока в России

Агент форварда «Оренбурга» Джастина Куэро Мануэль Сьерра поделился мнением об адаптации футболиста в России.

«Пока у Джастина все хорошо складывается в «Оренбурге», он потихоньку адаптируется, никаких сложностей нет. Ему вполне комфортно в России», — приводит «РБ Спорт» слова Сьерры.

15 августа 19-летний эквадорец перешел в «Оренбург» на правах аренды с возможностью выкупа.

В текущем сезоне Куэро провел 4 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.