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Сегодня, 17:56

Агент Куэро рассказал про адаптацию игрока в России

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Агент форварда «Оренбурга» Джастина Куэро Мануэль Сьерра поделился мнением об адаптации футболиста в России.

«Пока у Джастина все хорошо складывается в «Оренбурге», он потихоньку адаптируется, никаких сложностей нет. Ему вполне комфортно в России», — приводит «РБ Спорт» слова Сьерры.

15 августа 19-летний эквадорец перешел в «Оренбург» на правах аренды с возможностью выкупа.

В текущем сезоне Куэро провел 4 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kue-ro-dzhastinu-komfortno-v-rossii/
ФК Оренбург
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