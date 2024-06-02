Агент Куэро: «Выступление за «Оренбург» — наш приоритет»

Мануэль Сьерра, агент нападающего «Оренбурга» Джастина Куэро, прокомментировал выкуп российским клубом контракта эквадорского футболиста.

«Джастин счастлив остаться в «Оренбурге». Никаких трудностей в переговорах не было. У «Оренбурга» была возможность выкупить Куэро, клуб ей воспользовался. Будем ли рассматривать вариант с арендой? Сейчас наш приоритет — выступление за «Оренбург», — приводит Metaratings.ru слова агента.

Куэро перешел в «Оренбург» из эквадорского «Индепендьенте дель Вале» летом прошлого года на правах аренды. 20-летний форвард провел 21 матч за оренбуржцев во всех турнирах, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.