Агент Куленовича подтвердил переговоры с «Локомотивом»

Бранко Хучик, агент форварда загребского «Динамо Сандро Куленовича, подтвердил возможный переход игрока в «Локомотив», сообщает Legalbet.

По сведениям источника, стороны обсуждают возможный переход 25-летнего хорвата.

Куленович выступает за хорватское «Динамо» с сентября 2019 года. В этом сезоне форвард провел 29 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Соглашение Куленовича с динамовцами рассчитано до 30 июня 2027. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.