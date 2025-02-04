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Сегодня, 04:48

Агент Куленовича подтвердил переговоры с «Локомотивом»

Сергей Разин
корреспондент
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Бранко Хучик, агент форварда загребского «Динамо Сандро Куленовича, подтвердил возможный переход игрока в «Локомотив», сообщает Legalbet.

По сведениям источника, стороны обсуждают возможный переход 25-летнего хорвата.

Куленович выступает за хорватское «Динамо» с сентября 2019 года. В этом сезоне форвард провел 29 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Соглашение Куленовича с динамовцами рассчитано до 30 июня 2027. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: Legalbet
ФК Динамо (Загреб)
ФК Локомотив (Москва)
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