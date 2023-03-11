0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:59

Агент Кутицкого объяснил, почему игрок отыграл один тайм против «Краснодара»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Алексей Сафонов, приставляющий интересы Александра Кутицкого, рассказал «СЭ», почему полузащитник «Динамо» смог отыграть один тайм в матче 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

«У Александра было забито бедро в прошлой игре. Думали, что он вообще не сможет выйти на поле против «Краснодара». Он смог сыграть 45 минут, значит какие-то боли в бедре остались. Когда он полноценно восстановится, то сможет играть весь матч», — сказал Сафонов «СЭ».

21-летний Кутицкий в этом сезоне провел 22 матча и отличился один раз. «Динамо» с 32 очками находится на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.

ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Калинин: «Спартак» ближе всех к «Зениту» по уровню игры»
«Торпедо» близко к антирекордам посещаемости
Гладилин: «Я до игры не сомневался в победе «Спартака»
Орещук: «Абсолютно ничего не получалось у «Динамо», кроме Тюкавина и выделить и некого»
Виталий Дьяков: «Динамо» в РПЛ займет пятое место»
Силкин: «Не думаю, что Лещуку надо дать шанс в РПЛ, просто Шунин не должен так ошибаться»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаврилов оценил нового маскота «Спартака»

Валерий Кечинов раскритиковал игру «Спартака» в обороне в матче с «Факелом»