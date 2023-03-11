Агент Кутицкого объяснил, почему игрок отыграл один тайм против «Краснодара»

Агент Алексей Сафонов, приставляющий интересы Александра Кутицкого, рассказал «СЭ», почему полузащитник «Динамо» смог отыграть один тайм в матче 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

«У Александра было забито бедро в прошлой игре. Думали, что он вообще не сможет выйти на поле против «Краснодара». Он смог сыграть 45 минут, значит какие-то боли в бедре остались. Когда он полноценно восстановится, то сможет играть весь матч», — сказал Сафонов «СЭ».

21-летний Кутицкий в этом сезоне провел 22 матча и отличился один раз. «Динамо» с 32 очками находится на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.