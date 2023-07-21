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Сегодня, 21:17

Агент Кутицкого: «Хотелось бы, чтобы Саша был основным игроком «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы защитника «Динамо» Александра Кутицкого, высказался о перспективах своего клиента.

«В футболе всегда была и будет конкуренция. Кутицкий играл в последнее время опорного полузащитника, поэтому как центрального защитника «Динамо» Сашу вообще не рассматривает. Мне бы хотелось, чтобы он был основным игроком команды, у него есть все данные для этого, но есть определённые моменты: бывают спады, женился и прочее», — приводит слова Сафонова Metaratings.

21-летний защитник является воспитанником бело-голубых. Он остался на скамейке запасных в матче первого тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-kutickogo-v-dinamo-ne-rassmatrivayut-kutickogo-kak-centralnogo-zashitnika-267942/
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