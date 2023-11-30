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Сегодня, 14:11

Агент Кутицкого: «Восстановление Алексея идет по плану»

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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Алексея Кутицкого, рассказал о восстановлении своего клиента от травмы.

«Дай Бог, чтобы весной он уже начал играть. Операцию сделали, все нормально, восстанавливается. Пока опережения сроков восстановления нет, но все по плану», — рассказал Сафонов «РБ Спорт».

21-летний полузащитник получил повреждение сухожилия в игре ФОНБЕТ Кубка России против «Спартака» (3:0) 4 октября.

В сезоне-2023/24 хавбек принял участие в 6 играх за «Динамо», не отметившись голевыми действиями.

Источник: РБ Спорт
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