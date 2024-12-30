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Кузьмичев — о заявлении Федорищева: «Пока нет фактов, сложно во что-то поверить»

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Известный российский функционер и агент Владимир Кузьмичев рассказал о своем отношении к заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева про коррупцию.

«Я не знаю сути истории. Там какая-то колоссальная задолженность, которая исчисляется миллионами. Но вы хотя бы скажите, за что эта задолженность, тогда мы сможем проанализировать! Пересмотрим игры и сделаем выводы — похоже на то, что судья «прибивал» команды, или были просто технические ошибки и человеческий фактор. Пока нет фактов, сложно во что-то поверить», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Источник: РБ Спорт
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РПЛ
Владимир Кузьмичев (менеджер)
Вячеслав Федорищев
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