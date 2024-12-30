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30 декабря, 22:30

Кузьмичев — о коррупционном скандале: «Ситуация напряженная, может получиться что угодно»

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Известный российский агент Владимир Кузьмичев предположил, как коррупционный скандал может отразиться на «Крыльях Советов».

«Могут ли от этого пострадать «Крылья»? Все может быть. Это не самая приятная история. Мы же видим, что сейчас нет согласованности даже внутри клуба, судя по постам в телеграм-канале, где руководитель региона говорит одно, а футболисты — другое. Ситуация напряженная и может вылиться во что угодно, — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Источник: РБ Спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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