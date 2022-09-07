Агент Кузьмичева рассказал, почему футболист не перешел в «Спартак»

Агент защитника Ивана Кузьмичева Валериюс Мижигурскис рассказал, почему футболист не перешел в «Спартак».

— Сообщалось об интересе к Кузьмичеву со стороны «Спартака» и «Динамо». Почему в итоге был сделан выбор в пользу «Локомотива»?

— Интересовались Ваней все ведущие российские клубы, за исключением ЦСКА и «Краснодара». «Локомотив» же, во-первых, начал следить за игроком раньше всех — буквально после первых трех его матчей в РПЛ. А во-вторых, сделал наиболее конкретное предложение, — сказал «СЭ» Мижигурскис.

7 сентября 21-летний футболист подписал с «Локомотивом» контракт на 4 года. Защитник будет играть под 20-м номером.

В сезоне-2022/23 Кузьмичев принял участие в 7 матчах «Урала» и не отличился результативными действиями.