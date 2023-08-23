Агент Лахтер не верит в переход Нереса в «Зенит»

Сегодня, 12:34
Агент Деннис Лахтер прокомментировал возможный трансфер нападающего «Бенфики» Давида Нереса в «Зенит».
«Сколько сейчас реально стоит Нерес? Игрок стоит столько, сколько за него заплатят. Ориентироваться на Transfermarkt или какие-то спекуляции не имеет никакого смысла. Не верю, что «Зенит» заплатит за какого-либо футболиста 40 миллионов, как не верю, что Нерес приедет в «Зенит». Он поиграет в «Бенфике» еще год и уедет в Англию. Нам остается набраться терпения, ведь до закрытия трансферного окна в России остается менее трех недель. Есть еще один нюанс. Агенты Нереса и Малкома являются приятелями, поэтому перед переходом один другому позвонит и выдаст весь расклад по личке Малкома. После чего наверняка попросит хотя бы повторить суммы контракта Малкома, но сегодня это нереально», — приводит слова Лахтера «Спорт День за Днем».
Он также объяснил, почему не считает это трансфер целесообразным.
«Есть фактор целесообразности. Какой смысл сегодня покупать Нереса, зная, что не играешь ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы, нигде, кроме России? Лишь для того, чтобы порадовать Семака? Завоевать шестое чемпионство подряд? Если в «Зените» считают, что они реально футбольный клуб с приставкой «топ» по меркам России, они должны выигрывать без Нересов, Венделов, Барриосов и так далее. С тем составом, который у «Зенита» последние три-четыре года, моя бабушка тоже будет чемпионом, будучи там тренером», — добавил Лахтер.
В прошедшем сезоне 26-летний бразилец провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -