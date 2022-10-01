Агент Лахтер прокомментировал ситуацию с финансовыми проблемами в «Химках»

Агент Деннис Лахтер прокомментировал ситуацию, связанную с финансовыми проблемами подмосковных «Химок».

— Стоит ли руководству РФС применять санкции к «Химкам» из-за задержки зарплат?

— Причем тут санкции со стороны РФС? Есть регламент по статусу футболистов, есть Контрольно-дисциплинарный комитет, есть палата по разрешению споров. Игроки сами должны начать за себя стоять. Они чувствуют себя героями, когда «пихают» судьям. Если их устраивает безоплатная работа, то почему кто-то должен за них вписываться? Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Сегодня есть все правовые механизмы, дающие возможность решить эти вопросы. Если нет обращений от футболистов или их представителей, о каких реакциях РФС может идти речь?

— Почему футболисты этого не делают?

— Им нужно задать этот вопрос. Может игроки не хотят с кем-то ругаться, бояться остаться без команды или не желают бегать по кругу, как это все еще принято в некоторых клубах в качестве механизма усмирения несогласных. Прежде чем за тебя кто-то заступится, необходимо сначала самому поднять свои «молотки».

Здесь РФС ни при чем. Это ситуация касается отдельного круга лиц, работников клуба. Если есть задержки по зарплате, то пусть подают на палату и расторгают договора. Механизм отлажен, и все решается по щелчку пальцев. Другой вопрос в том, что в клубе есть футболисты, которые, видимо, не уверены в своих силах. Они прекрасно понимают, что если начнут бузить, то и деньги получат не сразу, и трудоустроятся вряд ли смогут. Хотя футболистам, разорвавшим контракт в одностороннем порядке из-за грубейшего нарушения оплаты труда со стороны клуба, дают возможность дозаявиться вне трансферного периода, — сказал Лахтер «Спорт День за Днем».