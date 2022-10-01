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1 октября, 19:29

Агент Лахтер прокомментировал ситуацию с финансовыми проблемами в «Химках»

Иван Шитик
Корреспондент

Агент Деннис Лахтер прокомментировал ситуацию, связанную с финансовыми проблемами подмосковных «Химок».

— Стоит ли руководству РФС применять санкции к «Химкам» из-за задержки зарплат?

— Причем тут санкции со стороны РФС? Есть регламент по статусу футболистов, есть Контрольно-дисциплинарный комитет, есть палата по разрешению споров. Игроки сами должны начать за себя стоять. Они чувствуют себя героями, когда «пихают» судьям. Если их устраивает безоплатная работа, то почему кто-то должен за них вписываться? Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Сегодня есть все правовые механизмы, дающие возможность решить эти вопросы. Если нет обращений от футболистов или их представителей, о каких реакциях РФС может идти речь?

— Почему футболисты этого не делают?

— Им нужно задать этот вопрос. Может игроки не хотят с кем-то ругаться, бояться остаться без команды или не желают бегать по кругу, как это все еще принято в некоторых клубах в качестве механизма усмирения несогласных. Прежде чем за тебя кто-то заступится, необходимо сначала самому поднять свои «молотки».

Здесь РФС ни при чем. Это ситуация касается отдельного круга лиц, работников клуба. Если есть задержки по зарплате, то пусть подают на палату и расторгают договора. Механизм отлажен, и все решается по щелчку пальцев. Другой вопрос в том, что в клубе есть футболисты, которые, видимо, не уверены в своих силах. Они прекрасно понимают, что если начнут бузить, то и деньги получат не сразу, и трудоустроятся вряд ли смогут. Хотя футболистам, разорвавшим контракт в одностороннем порядке из-за грубейшего нарушения оплаты труда со стороны клуба, дают возможность дозаявиться вне трансферного периода, — сказал Лахтер «Спорт День за Днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/agent-lakhter-o-situatsii-v-khimkakh-spasenie-utopayushchikh-delo-ruk-samikh-utopayushchikh

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
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Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

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1.73
ФК Химки
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