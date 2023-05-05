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Сегодня, 10:46

Агент Лаксальта заявил, что футболист не планирует покидать «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт готов и дальше продолжать играть за столичную команду, заявил агент игрока Ариэль Красоуски.

«Будущее Диего? У него еще год контракта, и клуб может продлить его еще на год — такая опция есть. Он не планирует покидать «Динамо» и абсолютно готов играть за команду», — приводит слова Красоуски Sport24.

Лаксальт получил повреждение колена 20 февраля на тренировке бело-голубых на сборах в Турции. В сезоне-2022/23 30-летний уругваец принял участие в 12 матчах «Динамо» и не отличился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-05-agent-laksalta-diyego-ne-planiruyet-pokidat-dinamo
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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