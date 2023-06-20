Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:53

Агент Ларсена заявил, что федерация футбола Норвегии вынудила футболиста покинуть Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Микаил Адампур, представляющий интересы бывшего полузащитника «Пари НН» Ларса Олдена Ларсена, высказался о переходе норвежского футболиста в голландский НЕК.

«Есть сожаление, что из-за обстоятельств, которые никак не связаны с футболом, Ларсу не удалось в полной мере проявить себя в «Пари НН». Мы благодарны клубу и болельщикам «Пари НН», что тепло приняли Ларса в России. Федерация футбола Норвегии вынудила Ларса покинуть Россию, хотя он хотел остаться в клубе. В этой непростой ситуации мы рады, что «Пари НН» хотя бы получит деньги за трансфер в Голландию», — приводит слова Адампура Metaratings.ru.

Ларсен перешел в «Пари НН» в феврале 2022 года и успел сыграть в 5 матчах. В марте того же года форвард приостановил контракт с нижегородским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА.

Минувший сезон Ларсен провел в аренде у шведского «Хеккена». На его счету 8 голов и 6 результативных передач в 17 матчах.

15 июня форвард подписал контракт с голландским «НЕКом».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-federaciya-futbola-norvegii-vynudila-larsena-pokinut-rossiyu-on-khotel-ostatsya-v-pari-nn-260198/
Футбол
РПЛ
ФК НЕК Неймеген
ФК Нижний Новгород
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев одержал первую победу в сезоне-2023 на траве
На Украине изменили приказ о неучастии в турнирах с россиянами
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник Игорь Калинин возвращается в «Ростов», но на сборы приедет позднее

Воспитанники ЦСКА Пряхин и Аванесян перешли в «Балтику»