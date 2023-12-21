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Сегодня, 14:22

Агент Лав рассказал, что игрок очень привязан к ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, рассказал, что его клиент пока не покинет Бразилию.

«Вагнер очень привязан и любит ЦСКА. Он приедет и будет здесь, если его об этом попросят», — приводит слова Феррейры Sport24.

Ранее Лав сообщил, что в 2024 году будет играть в Бразилии.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА, три чемпионата России, шесть Кубков страны и четыре Суперкубка.

Источник: https://sport24.ru/football/news-606157-agent-vagner-ochen-privyazan-i-lyubit-tsska-on-priyedet-i-budet-zdes-yesli-yego-ob-etom-poprosyat
Вагнер Лав
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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