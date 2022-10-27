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Сегодня, 13:10

Агент Лави заявил, что не общался с представителями клубов из России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент полузащитника «Маккаби» (Хайфа) Нета Лави Гилад Катцав ответил на вопрос об интересе российских клубов к игроку.

«Интерес из России? Я ни с кем не связывался и не разговаривал. Сейчас только октябрь. С Лави ничего не происходит, он выступает за «Маккаби». Ничего нового. Новый контракт Лави? Мы все еще ничего не знаем. Слишком рано об этом говорить. Все будет понятно позднее», — сказал Катцав «СЭ».

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и «Спартак» хотят провести переговоры с 26-летним Лави в январе.

В сезоне-2022/23 израильтянин принял участие в 20 матчах «Маккаби» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.

ФК Маккаби (Хайфа)
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