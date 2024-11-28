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Сегодня, 18:45

Агент Лельчук назвал Смолова самым симпатичным футболистом

Камила Абдурахманова
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Футбольный агент Полина Лельчук рассказала, что считает Федора Смолова симпатичным.

— Три самых сексуальных футболиста-россиянина, на ваш взгляд? Смягчим, три самых симпатичных?
— Это не мое мнение, а большинства, Федя Смолов, он раньше любил на какую-нибудь передачу сходить. Наверное, симпатичный, не знаю.

— Ну как не знаете? Смотрите на фото и понимаете.
— Отвращения у меня нет, ха. Поэтому, наверное, симпатичный. Кто еще? Надо сообразить. Из иностранцев, которые внешне мне когда-либо нравились, — Зидан. Но он уже не футболист, у него тренерская карьера.

— Смолов, Зидан. Кто третий?
— Пускай будет Зобнин.

Форвард вернулся в «Краснодар» этим летом. 34-летний футболист провел 19 матчей за «быков» во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Зинедин Зидан
Роман Зобнин
Федор Смолов
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