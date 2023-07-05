Агент Ленини ответил на вопрос о будущем футболиста

Сегодня, 15:01
Футбольный агент Пьер Фернандес рассказал, что у полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини пока нет конкретных предложений.
«Пока конкретных предложений по Кевину нет», — приводит «РБ Спорт» слова Фернандеса.
Ранее представитель Ленини отмечал, что игрок хочет покинуть команду.
В минувшем сезоне 26-летний полузащитник провел 24 матча в составе «Краснодара», в которых отметился одним голом.
«Быки» по итогам сезона-2022/23 финишировали на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.