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Сегодня, 16:11

Агент Ленини заявил, что пока по футболисту нет предложений

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Пьер Фернандес сообщил, что пока нет предложений пополузащитнику Кевину Ленини. Он может покинуть «Краснодар» зимой.

«Пока предложений по Кевину нет», — цитирует Фернандеса «РБ Спорт».

Сообщалось, что футболист может покинуть «Краснодар» в зимнее трансферное окно, так как получает не так много игровой практики, а в последних восьми матчах чемпионата провел на поле только одну минуту.

В этом сезоне Ленини провел 15 матчей в составе «Краснодара», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Как ранее сообщал «РБ Спорт», 26-летний полузащитник Кевин Ленини может покинуть

«Краснодар» в зимнее трансферное окно, поскольку получает не так много игровой практики, а в последних восьми матчах чемпионата провел на поле только одну минуту. Мы связались с представителем футболиста Пьером Фернандесом и узнали, как обстоит ситуация.

ФК Краснодар
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