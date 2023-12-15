Агент Ленини заявил, что пока по футболисту нет предложений

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Футбольный агент Пьер Фернандес сообщил, что пока нет предложений пополузащитнику Кевину Ленини. Он может покинуть «Краснодар» зимой.
«Пока предложений по Кевину нет», — цитирует Фернандеса «РБ Спорт».
Сообщалось, что футболист может покинуть «Краснодар» в зимнее трансферное окно, так как получает не так много игровой практики, а в последних восьми матчах чемпионата провел на поле только одну минуту.
Как ранее сообщал «РБ Спорт», 26-летний полузащитник Кевин Ленини может покинуть
«Краснодар» в зимнее трансферное окно, поскольку получает не так много игровой практики, а в последних восьми матчах чемпионата провел на поле только одну минуту. Мы связались с представителем футболиста Пьером Фернандесом и узнали, как обстоит ситуация.