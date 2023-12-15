Агент Ленини заявил, что пока по футболисту нет предложений

Футбольный агент Пьер Фернандес сообщил, что пока нет предложений пополузащитнику Кевину Ленини. Он может покинуть «Краснодар» зимой.

«Пока предложений по Кевину нет», — цитирует Фернандеса «РБ Спорт».

Сообщалось, что футболист может покинуть «Краснодар» в зимнее трансферное окно, так как получает не так много игровой практики, а в последних восьми матчах чемпионата провел на поле только одну минуту.

В этом сезоне Ленини провел 15 матчей в составе «Краснодара», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Как ранее сообщал «РБ Спорт», 26-летний полузащитник Кевин Ленини может покинуть

«Краснодар» в зимнее трансферное окно, поскольку получает не так много игровой практики, а в последних восьми матчах чемпионата провел на поле только одну минуту. Мы связались с представителем футболиста Пьером Фернандесом и узнали, как обстоит ситуация.