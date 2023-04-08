Агент Ленини заявил, что вариант с уходом футболиста из «Краснодара» на рассматривается

Футбольный агент Пьер Фернандес заявил, что вариант с уходом Кевина Ленини из «Краснодара» не рассматривается.

«Уход из «Краснодара» летом? Мы ничего про это не знаем, уход из «Краснодара» не обсуждали. У нас нет никаких предложений по Кевину в данный момент. Не знаю, почему такая информация публикуется», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

25-летний Ленини стал игроком «Краснодара» в сентябре 2022 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне он провел за «Раснодар» 13 матчей и не отметился результативными действиями.