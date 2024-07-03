Агент Мусаева: «В «Рубине» Леон сейчас не получит шанса»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Леона Мусаева, рассказал, где продолжит карьеру его клиент.

«По Леону Мусаеву мы в данный момент обсуждаем вероятность его полноценного перехода в футбольный клуб «Родина». Приняли для себя такое решение. На данный момент в «Рубине», скорее всего, Леон не получит шанса. Есть большая заинтересованность со стороны «Родины». Леон не прочь продолжить карьеру именно в этом клубе, поэтому мы в данный момент ведем с ними переговоры.

«Родина» — амбициозная команда. Есть определенные цели и задачи, в том числе связанные с Премьер-Лигой. На мой взгляд, сейчас ему нужно провести добротный полноценный сезон, постоянно играя и возвращаясь на тот уровень, на котором он был до получения травмы. Я смотрю на этот потенциальный переход только в позитивном ключе», — цитирует «РБ Спорт» Голяну.

Контракт Мусаева с казанским клубом рассчитан до декабря 2025 года. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Кубани».