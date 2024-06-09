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Сегодня, 14:41

Агент левого защитника «Сочи» Аттья-Алла заявил, что футболистом интересуются клубы РПЛ

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Мухсин Эль-Миди, агент левого защитника «Сочи» Яхья Аттья-Алла, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Динамо».

«К Яхья действительно есть большой интерес от египетского «Аль-Ахли». В ближайшее время клуб должен выйти на руководство «Сочи» с официальным предложением. Также есть интерес от нескольких команд из России, включая топ-клубы», — сказал Эль-Миди Sport24.

Ранее сообщалось, что московский клуб рассматривает возможность арендовать 29-летнего игрока сборной Марокко до конца сезона-2024/25. На него также претендует «Аль-Ахли».

РПЛ
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
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