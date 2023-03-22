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Сегодня, 14:10

Агент Лички объяснил, почему тренер «Оренбурга» — лучший в РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Агент Сергей Новиков, представляющий интересы главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, в интервью «СЭ» оценил работу специалиста в этом сезоне в РПЛ.

— Личка — лучший тренер РПЛ после возобновления сезона?

— Конечно, лучший. И не только по итогам первых трех весенних туров.

— Вот как?

— Если посмотреть на качество футбола и результаты «Оренбурга», то, считаю, что Личка — лучший тренер всего сезона в РПЛ. Всего чемпионата.

— Но есть, например, Карпин, который со скромным «Ростовом» идет на втором месте, есть Федотов, который на днях обыграл «Зенит».

— Думаю, мало кто сомневался, что Карпин и Федотов будут находиться довольно высоко в таблице. Эти специалисты уже о себе заявили. В принципе они делают то, что и должны делать. А от «Оренбурга» все ждали борьбы за выживание и не очень яркого футбола. Однако, на мой взгляд, сегодня команда Марцела — самая зрелищная и играющая в РПЛ. Вот это стало для многих сюрпризом.

— Признайтесь, не ожидали такой мощной игры «Оренбурга», особенно в первом тайме, против «Спартака»?

— Лукавить не стану. Хозяева превзошли мои ожидания. С другой стороны, в Оренбурге непросто всем, даже гранды попадают в мышеловку Лички. Подкупает, что «Оренбург» и в родных стенах, и на выезде старается играть в футбол, а не паркует «автобус». Думаю, все видели, что оренбуржцы могли победить «Спартак» с более крупным счетом. Столько моментов не реализовали...

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 31 баллом.

Марцел Личка. Почему Личка — лучший тренер РПЛ? Почему он отказал «Краснодару»? Останется ли в «Оренбурге»? Интервью агента чешского тренера
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
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