Агент Лички объяснил, почему тренер «Оренбурга» — лучший в РПЛ

Агент Сергей Новиков, представляющий интересы главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, в интервью «СЭ» оценил работу специалиста в этом сезоне в РПЛ.

— Личка — лучший тренер РПЛ после возобновления сезона?

— Конечно, лучший. И не только по итогам первых трех весенних туров.

— Вот как?

— Если посмотреть на качество футбола и результаты «Оренбурга», то, считаю, что Личка — лучший тренер всего сезона в РПЛ. Всего чемпионата.

— Но есть, например, Карпин, который со скромным «Ростовом» идет на втором месте, есть Федотов, который на днях обыграл «Зенит».

— Думаю, мало кто сомневался, что Карпин и Федотов будут находиться довольно высоко в таблице. Эти специалисты уже о себе заявили. В принципе они делают то, что и должны делать. А от «Оренбурга» все ждали борьбы за выживание и не очень яркого футбола. Однако, на мой взгляд, сегодня команда Марцела — самая зрелищная и играющая в РПЛ. Вот это стало для многих сюрпризом.

— Признайтесь, не ожидали такой мощной игры «Оренбурга», особенно в первом тайме, против «Спартака»?

— Лукавить не стану. Хозяева превзошли мои ожидания. С другой стороны, в Оренбурге непросто всем, даже гранды попадают в мышеловку Лички. Подкупает, что «Оренбург» и в родных стенах, и на выезде старается играть в футбол, а не паркует «автобус». Думаю, все видели, что оренбуржцы могли победить «Спартак» с более крупным счетом. Столько моментов не реализовали...

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 31 баллом.