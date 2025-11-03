Агент Лички опроверг информацию о встрече тренера с Кахигао перед увольнением из «Фатиха»

Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы бывшего тренера «Динамо» Марцела Лички, в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о встрече специалиста со спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао. Ранее об этом сообщал Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол. Итоги».

«Мы предлагали кандидатуру Марцела «Спартаку», но что касается информации о встрече с Кахигао, то в этот период Марцел был главным тренером «Фатиха» и он не мог вести переговоры и тем более встречаться с Франсисом», — сказал Николаев «СЭ».

31 октября турецкий клуб объявил об отставке чешского тренера.

Личка возглавил команду 1 июля, подписав контракт с клубом до конца сезона-2026/27. «Фатих Карагюмрюк» под руководством 48-летнего чеха набрал 4 очка в 10 турах и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.