3 ноября, 20:43

Агент Лички опроверг информацию о встрече тренера с Кахигао перед увольнением из «Фатиха»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы бывшего тренера «Динамо» Марцела Лички, в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о встрече специалиста со спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао. Ранее об этом сообщал Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол. Итоги».

«Мы предлагали кандидатуру Марцела «Спартаку», но что касается информации о встрече с Кахигао, то в этот период Марцел был главным тренером «Фатиха» и он не мог вести переговоры и тем более встречаться с Франсисом», — сказал Николаев «СЭ».

31 октября турецкий клуб объявил об отставке чешского тренера.

Личка возглавил команду 1 июля, подписав контракт с клубом до конца сезона-2026/27. «Фатих Карагюмрюк» под руководством 48-летнего чеха набрал 4 очка в 10 турах и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

6

  • zg

    Во во......А Деян всё.....Не тренер он,за год с хреном абсолютный ноль при в принципе не самом плохом составе,у Абаскаля хоть периодически игра проглядывала...А здесь всё от балды целиком и полностью...

    04.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Это точно, потому что такие кандидаты всплывают, что уши вянут, и Личка кажется абсолютным топом.

    04.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Ну разумеется неизвестный никому из чемпионата самой Словении, это блестящий вариант. Лучше уж Личка, ибо именно в России он показал класс. А Турция это все-таки совсем другая страна, мне часто кажется, что это все-равно что тренировать Ахмат, вряд ли у кого получится.

    04.11.2025

  • zg

    Личка,конечно,наверное,лучше хрена из Целе,да и Деяна пинать пора,как и КаггиХао...

    03.11.2025

  • Darkman79

    4 очка в 10 турах?Не,пусть лучше Бубнова ставят,не так страшно будет))

    03.11.2025

