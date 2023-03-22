Агент Лички ответил на вопрос, почему Сычевой ушел из «Оренбурга» в «Крылья Советов»

Агент Сергей Новиков в интервью «СЭ» объяснил, почему нападающий Владимир Сычевой (Писарский) сменил «Оренбург» на «Крылья Советов».

— Мансилья просто ураган в матче со «Спартаком»?

— Это классный футболист. Недаром на него после первых игр в России обратили внимание некоторые клубы, в частности «Краснодар». При этом аргентинец еще не до конца адаптировался в РПЛ. Нужен где-то год, чтобы принять российские футбольные и жизненные реалии. Сейчас с каждым днем будет теплее и теплее — Мансилья раскроется еще ярче.

— Реально ли его летом выкупить у «Расинга»?

— К сожалению, не имею отношения к этому игроку. Опция на выкуп в его арендном соглашении по идее есть. Но не думаю, что цифры там космические. Все реально. Мансилья сам понимает, что в случае прогресса в «Оренбурге» получит предложение и от российского гранда, и из Европы.

— Как Личка в разговоре с вами отреагировал на решение Сычевого покинуть «Оренбург»?

— Да все в клубе были к этому готовы. И руководство, и тренер. Все понимали, что после столь яркой первой части сезона у Сычевого обязательно появятся варианты. «Оренбург» все-таки не та команда, которая может удержать одного из лучших снайперов РПЛ.

— Но почему он променял «Оренбург» на «Крылья»?

— Не скрою, меня это тоже удивило. Это мне немного напомнило Джоэля Фамейе, который покинул «Оренбург» и перешел в «Рубин», вылетевший в первую лигу. Причина поступка Сычевого? Что бы там футболисты ни говорили про смену обстановки и так далее, они все равно лукавят.

— Что вы имеете в виду?

— Условия личного контракта Сычевого в «Крыльях». Мне сложно поверить в то, что мечтой всей его жизни было играть именно в Самаре.

— Вы понимали, что в «Крыльях» его результативность все-таки упадет, так как главные распасовщики — Пиняев и Глушенков — перебрались в «Локомотив»?

— Цыплят по осени считают. Посмотрим, сколько он забьет во второй части сезона. В принципе пока Сычевой и в «Крыльях» неплохо себя проявляет, объем дает приличный. Но надо понимать другое. В «Оренбурге» с ним долго работали. Игра команды после выхода в РПЛ была перестроена под его сильные качества. Пришли быстрые фланговые игроки — Мансилья, Марин. На этой позиции без особой потери скорости может выйти и Ковалев. Отсюда много фланговых, обостряющих передач.

— Неужели Личка не обиделся на форварда, так как тот не захотел отыграть весь сезон в «Оренбурге»?

— Обида — не самое правильное качество для мужчины. Да и за что обижаться на Сычевого? За то, что нападающий помог набрать большое количество очков, забил столько голов, четко выполнял тренерскую установку? Марцел понимал, что его подопечный получит предложение и сделает шаг вперед. Но, повторюсь, выбор Сычевого мне кажется странным. Можно было еще немного потерпеть и перейти в более статусный клуб, решающий совсем другие задачи, нежели «Крылья».

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