Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:44

Агент Лички: «Марцел с удовольствием перешел бы в более статусный клуб. «Динамо» — интересный вариант»

Артем Бухаев
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Агент Сергей Новиков, представляющий интересы главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном подписании контракта с «Динамо».

«Марцел принадлежит «Оренбургу», он переподписал контракт. Личка с удовольствием бы перешел в более статусный клуб с высокими целями. Конечно, такой клуб, как «Динамо», был бы интересен. Марцел этого и не скрывает. Свою работу Личка в «Оренбурге» сделал от «А» до «Я» — вывел в РПЛ, достиг результата. Если ему поступит предложение из «Динамо», он его рассмотрит. Но на сегодняшний день Личка принадлежит «Оренбургу», им и нужно вопросы задавать. Ко мне «Динамо» не обращалось», — сказал Новиков «СЭ».

Сегодня, 13 июня, ряд изданий и инсайдеров сообщили, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход тренера. В частности, об этом пишет «Чемпионат». При этом в уральском клубе данную информацию не подтверждают.

Под руководством Лички «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ с 46 очками.

ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Некоторые иностранцы писали: «А где вы? Почему вас нет?» Интервью с Ильей Иванюком
Панарин кардинально сменил имидж и расстался с шевелюрой
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Писториус заявил о невозможности замены потерянных Киевом танков Leopard
ТАСС: два украинских экипажа БМП сдались в плен российским военным под Авдеевкой в ДНР
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роша считает, что ЦСКА по силам стать чемпионом России

Ярошик: «Оренбург» рассматривает меня в качестве сменщика Лички. Слышал, он может уйти в «Динамо»