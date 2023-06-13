Агент Лички: «Марцел с удовольствием перешел бы в более статусный клуб. «Динамо» — интересный вариант»

Агент Сергей Новиков, представляющий интересы главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном подписании контракта с «Динамо».

«Марцел принадлежит «Оренбургу», он переподписал контракт. Личка с удовольствием бы перешел в более статусный клуб с высокими целями. Конечно, такой клуб, как «Динамо», был бы интересен. Марцел этого и не скрывает. Свою работу Личка в «Оренбурге» сделал от «А» до «Я» — вывел в РПЛ, достиг результата. Если ему поступит предложение из «Динамо», он его рассмотрит. Но на сегодняшний день Личка принадлежит «Оренбургу», им и нужно вопросы задавать. Ко мне «Динамо» не обращалось», — сказал Новиков «СЭ».

Сегодня, 13 июня, ряд изданий и инсайдеров сообщили, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход тренера. В частности, об этом пишет «Чемпионат». При этом в уральском клубе данную информацию не подтверждают.

Под руководством Лички «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ с 46 очками.