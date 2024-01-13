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Сегодня, 17:19

Агент Лисаковича: «Виталию было важно уйти из «Рубина», чтобы играть, показывать себя»

Алина Савинова
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Агент Томислав Живко прокомментировал аренду нападающего Виталия Лисаковича из «Рубина» в «Балтику».

Соглашение предусматривает аренду 25-летнего белоруса до конца сезона-2023/24.

«Виталию было важно уйти, чтобы играть, показывать себя. Посмотрим, останется ли он в «Балтике» после окончания аренды. Пока соглашение рассчитано до конца сезона, без обязательного права выкупа», — приводит «РБ Спорт» слова Живко.

В текущем сезоне Лисакович провел 5 матчей за «Рубин», отметившись 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-lisakovicha-vitaliyu-by-lo-vazhno-ujti-chtoby-igrat-pokazy-vat-sebya/
Футбол
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
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