Агент Ломовицкого: «Рубин» так ничего мне и не выплатил. Они решили спрятаться от меня»

Дмитрий Агеев, агент полузащитника «Химок» Александра Ломовицкого, рассказал подробности о долгах «Рубина» за трансфер игрока из московского «Спартака». Из-за задолженности перед агентом казанцам ранее запретили регистрировать новичков.

«Рубин» так ничего мне и не выплатил. Они решили спрятаться от меня. Пока не было решения палаты по моему вопросу, но я сейчас буду подавать новое заявление. Исходя из практики, «Рубин» после моего повторного обращения будет ожидать штраф. Все остальное будет на рассмотрение палаты.

Не хочу забегать раньше времени, но если ситуации будет продолжаться и дальше, то по регламенту казанскому клубу грозит снятие очков за неисполнение решения палаты. Ни я, ни палата, ни «Рубин» не хотят таких последствий. Лучше решить этот вопрос, чем злостно не выплачивать долг", — приводиит слова Агеева Sport24.

24-летний Ломовицкий выступает за «Химки» на правах аренды. В текущем сезоне он провел 14 матчей за подмосковный клуб, забил один гол и сделал две результативные передачи.