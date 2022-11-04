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Сегодня, 12:57

Агент Ломовицкого заявил, что с «Рубина» снимут очки, если клуб не выплатит долг за игрока

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Агент нападающего «Химок» Александра Ломовицкого Дмитрий Агеев сообщил, что «Рубин» до сих пор не рассчитался с ним за переход его клиента.

«На официальном сайте РФС уже есть информация о том, что на «Рубин» наложили штраф за неисполнение решения палаты. До сих пор после принятия этого решения мне ничего не выплатили. Если все это будет продолжаться, то в случае моего четвертого обращения в палату РФС и неисполнения решения «Рубином» у клуба снимут очки. Этот процесс может занять до полугода. Почему мне не выплатят эту сумму? Я не нахожусь внутри клуба и не знаю, почему так происходит. Не понимаю, почему так делается. Со мной никто так и не вышел на контакт и никак не урегулировал вопрос. Пока имеем то, что имеем», — приводит слова Агеева Sport24.

РФС запретил «Рубину» регистрировать новых игроков за задолженности перед агентом.

Ломовицкий перешел в «Рубин» из «Спартака» в начале этого года. Летом 24-летний полузащитник был отдан в аренду «Химкам».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-04-agent-lomovitskogo-yesli-rubin-posle-moyego-chetvertogo-obrashcheniya-ne-pogasit-dolg-to-s-kluba-snimut-ochki
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