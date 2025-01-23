Агент Лоррана сообщил, что ничего не знает о предложении ЦСКА в 8 миллионов

Сегодня, 12:05
Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы полузащитника «Фламенго» Лоррана, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в ЦСКА.
Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что ЦСКА сделал «Фламенго» финальное предложение по Лоррану размером в 8 миллионов.
«Мне ничего не известно о предложении ЦСКА в 8 миллионов», — сказал Фрейтас «СЭ».
Лорран принял участие в 34 матчах «Фламенго». Он забил 2 гола и выполнил 3 голевые передачи. Контракт футболиста с клубом действует до 31 декабря 2029 года. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 12 миллионов евро.