Агент Лоуренса: «До подписания контракта с махачкалинским «Динамо» пока далеко»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился информацией о ближайшем будущем полузащитника Николаса Лоуренса.

Ранее появилась информация о том, что 23-летний нигерийский ф моутболистжет перейти в «Динамо» из Махачкалы.

«Николас уже в расположении «Динамо», скоро начнется процесс медицинского осмотра и всех необходимых процедур. До подписания контракт пока далеко. Его должны посмотреть. Но я думаю, что все будет хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

В сезоне-2023/24 Лоуренс выступал за турецкий «Карагюмрюк». С 1 июля он находится в статусе свободного агента.