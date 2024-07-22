Агент Лоуренса: «До подписания контракта с махачкалинским «Динамо» пока далеко»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился информацией о ближайшем будущем полузащитника Николаса Лоуренса.
Ранее появилась информация о том, что 23-летний нигерийский ф моутболистжет перейти в «Динамо» из Махачкалы.
«Николас уже в расположении «Динамо», скоро начнется процесс медицинского осмотра и всех необходимых процедур. До подписания контракт пока далеко. Его должны посмотреть. Но я думаю, что все будет хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.
В сезоне-2023/24 Лоуренс выступал за турецкий «Карагюмрюк». С 1 июля он находится в статусе свободного агента.