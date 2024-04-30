Агент Ловата заявил, что «Ахмат» не станет продавать защитника летом

Футбольный агент Леонардо Корначини заявил, что пока слишком рано говорить о возможных предложениях по защитнику «Ахмата» Лукасу Ловату.

«Лукас — топ-игрок. Из 4 матчей, когда он начинал в старте, команда одержала 3 победы. Что касается интереса других клубов, об этом пока слишком рано говорить. Но «Ахмат» не станет продавать Лукаса летом», — приводит «РБ Спорт» слова Корначини.

27-летний бразилец перешел в «Ахмат» в начале 2024 года. Он провел 10 матчей за грозненскую команду, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

«Ахмат» с 29 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.