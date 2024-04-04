Агент Корначини: «Ловат может достичь таких же высот, как и Марсело»

Эду Корначини, агент бразильского защитника «Ахмата» Лукаса Ловата, считает, что 27-летний футболист может достичь таких же успехов, как и его знаменитый соотечественник Марсело.

«Ловат счастлив в «Ахмате». Вы же видели, какой гол он забил недавно? Это положительный момент для бразильского рынка. Мы помогали Марсело переходить из «Реала» в «Олимпиакос», и Ловат может достичь таких же высот. Но я ничего не гарантирую», — цитирует Корначини Legalbet.

Ловат перешел в «Ахмат» в начале 2024 года. 31 марта футболист забил дальним ударом в ворота «Рубина» (1:2) в матче 22-го тура РПЛ. Контракт бразильца с грозненской командой рассчитан до лета 2027 года.