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4 апреля, 20:02

Агент Корначини: «Ловат может достичь таких же высот, как и Марсело»

Алина Савинова
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Эду Корначини, агент бразильского защитника «Ахмата» Лукаса Ловата, считает, что 27-летний футболист может достичь таких же успехов, как и его знаменитый соотечественник Марсело.

«Ловат счастлив в «Ахмате». Вы же видели, какой гол он забил недавно? Это положительный момент для бразильского рынка. Мы помогали Марсело переходить из «Реала» в «Олимпиакос», и Ловат может достичь таких же высот. Но я ничего не гарантирую», — цитирует Корначини Legalbet.

Ловат перешел в «Ахмат» в начале 2024 года. 31 марта футболист забил дальним ударом в ворота «Рубина» (1:2) в матче 22-го тура РПЛ. Контракт бразильца с грозненской командой рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Ахмат
Лукас Ловат
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