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Сегодня, 21:00

Агент Ловата заявил, что переезд в Россию станет эволюцией в карьере игрока

Виктория Кравченко
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Агент Леонардо Корначини заявил, что Лукас Ловат может стать одним из ключевых футболистов «Ахмата». 27-летний бразилец заключил контракт с грозненцами до лета 2027 года.

«Верю, что Лукас может стать одним из ключевых футболистов «Ахмата», у него менталитет победителя. В клубе его приняли очень тепло. Мы считаем переезд в Россию эволюцией в его карьере, это сильная и важная лига», — заявил Корначини «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ловат провел за «Слован» из Братиславы 23 матча, забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тыс. евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-lovata-pereezd-v-rossiyu-e-volyutsiya-v-kar-ere-lukasa/
ФК Ахмат
Лукас Ловат
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