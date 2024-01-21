Агент Ловата заявил, что переезд в Россию станет эволюцией в карьере игрока

Агент Леонардо Корначини заявил, что Лукас Ловат может стать одним из ключевых футболистов «Ахмата». 27-летний бразилец заключил контракт с грозненцами до лета 2027 года.

«Верю, что Лукас может стать одним из ключевых футболистов «Ахмата», у него менталитет победителя. В клубе его приняли очень тепло. Мы считаем переезд в Россию эволюцией в его карьере, это сильная и важная лига», — заявил Корначини «РБ Спорт».