Агент Ловата заявил, что переезд в Россию станет эволюцией в карьере игрока

Сегодня, 21:00
Агент Леонардо Корначини заявил, что Лукас Ловат может стать одним из ключевых футболистов «Ахмата». 27-летний бразилец заключил контракт с грозненцами до лета 2027 года.
«Верю, что Лукас может стать одним из ключевых футболистов «Ахмата», у него менталитет победителя. В клубе его приняли очень тепло. Мы считаем переезд в Россию эволюцией в его карьере, это сильная и важная лига», — заявил Корначини «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Ловат провел за «Слован» из Братиславы 23 матча, забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тыс. евро.