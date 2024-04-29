Агент Гарсия: «Атака «Зенита» не в порядке. Команда не приспособилась к отсутствию Малкома»

Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» оценил игру своего подопечного в нынешнем сезоне-2023/24.

«Не думаю, что спад Клаудиньо в последних играх говорит об отсутствии какой-либо мотивации. Атака «Зенита» не в порядке. Думаю, что упала эффективность всей команды. Считаю, что команда все еще не приспособилась к отсутствию Малкома», — сказал Гарсия «СЭ».

В текущем сезоне 27-летний бразилец провел за «Зенит» 35 матчей, отметившись 5 забитыми голами и 7 результативными передачами.