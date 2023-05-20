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РПЛ

20 мая, 23:00

Агент Мантуана: «У Густаво есть все шансы остаться в «Зените» на следующий сезон»

Галина Глазко
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Агент Луис Фернандо Гарсия высказался об игре полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, который забил гол и отдал результативную передачу в матче 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2).

«Безусловно, Мантуан достаточно хорош для стартового состава. У Густаво есть все шансы остаться в «Зените» на следующий сезон», — приводит слова агента издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел 27 матчей за сине-бело-голубых, забил 5 голов и отдал 3 результативных паса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Густаво Мантуана в 3 миллиона евро.

«Зенит» набрал 66 очков в 28 матчах РПЛ. «Оренбург» с 40 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mantuan-horosh-u-nego-est-vse-shansy-ostat-sya-v-zenite-na-sleduyushhij-sezon/
Густаво Мантуан
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