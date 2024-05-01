Агент Гарсия: «Семак продлит контракт с «Зенитом»? Я доволен. Он — отличный тренер и человек»

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильцев «Зенита» Клаудиньо, Нино, Педро и Густаво Мантуана, прокомментировал «СЭ» решение клуба продлить контракт с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился о продлении соглашения с 48-летним специалистом до 2030 года.

«Доволен этой новостью. Семак — отличный тренер и человек. Наверняка, команда завоюет с ним еще ни одно чемпионство», — сказал Гарсия «СЭ».

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством сине-бело-голубые стали пятикратными чемпионами России, один раз выиграли Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.

В текущем сезоне после 26 туров «Зенит» (50 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Краснодар».