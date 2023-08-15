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15 августа, 23:02

Агент Чавеса опроверг новость о том, что игрок не перейдет в «Динамо»

Агент Чавеса заявил, что игрок на следующей неделе подпишет контракт с «Динамо»
Микеле Антонов
Корреспондент
Луис Чавес.
Фото AFP
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Агент мексиканского полузащитника Луиса Чавеса, Клаудио Курти, в комментарии для «СЭ» рассказал о ходе переговоров по трансферу игрока в «Динамо».

Ранее Fox Sports сообщил, что 27-летний Чавес отказался от перехода в московскую команжу: деньги для оплаты разрыва контракта с «Пачукой» так и не дошли, из-за чего полузащитник сборной Мексики «разочаровался в русских» — игрок надеется перейти в клуб из Европы.

«Новость о том, что Чавес не перейдет в «Динамо» — фейк. Думаю, на следующей неделе он вылетит в Москву», — сказал Курти «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что соглашение бело-голубых с полузащитником будет рассчитано на четыре года.

Чавес выступал за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду.

Источник: Чемпионат
ФК Динамо (Москва)
ФК Пачука
Луис Чавес
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