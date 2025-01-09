Агент Ловата: «Ахмат» был очень корректен и справедлив по отношению к Лукасу и ко мне»

Агент Эдуардо Корначини, представляющий интересы защитника «Ахмата» Лукаса Ловата, прокомментировал «СЭ» информацию о переходе бразильца в «Гояс».

«К сожалению, у Ловата было не так много возможностей из-за нескольких ситуаций, о которых я здесь не буду говорить. У некоторых тренеров есть свои сильные стороны, и мы должны уважать это. Я хочу подчеркнуть, что все это время «Ахмат» был очень корректен и справедлив по отношению к Лукасу и ко мне. Сделка будет выгодной для всех сторон как с финансовой, так и со спортивной точек зрения. Мы благодарим «Ахмат» за поддержку и понимание. Так будет лучше для всех нас», — сказал Корначини «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что 27-летний бразилец продолжит карьеру в «Гояс» на правах аренды с опцией выкупа.