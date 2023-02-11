Агент Масоэро: «У Лукаса нет никакой травмы, он не собирается уходить из «Нижнего Новгорода»

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Агент Рикардо Алонсо Баррера, представляющий интересы защитника «Нижнего Новгорода» Лукаса Масоэро, заявил, что футболист полностью здоров.
«У Лукаса нет никакой травмы, он ежедневно тренируется с командой, сегодня он также занимался. Получал ли я зимой предложения по Масоэро? Нет, на этот счет никаких новостей, он не собирается уходить из «НН», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
В текущем сезоне Масоэро провел 13 матчей за «Нижний Новгород» в чемпионате России и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.