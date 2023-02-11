Агент Масоэро: «У Лукаса нет никакой травмы, он не собирается уходить из «Нижнего Новгорода»

Агент Рикардо Алонсо Баррера, представляющий интересы защитника «Нижнего Новгорода» Лукаса Масоэро, заявил, что футболист полностью здоров.

«У Лукаса нет никакой травмы, он ежедневно тренируется с командой, сегодня он также занимался. Получал ли я зимой предложения по Масоэро? Нет, на этот счет никаких новостей, он не собирается уходить из «НН», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне Масоэро провел 13 матчей за «Нижний Новгород» в чемпионате России и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.