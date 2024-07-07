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Сегодня, 13:26

Агент Лукаса Веры рассказал о переговорах с «Химками»

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что полузащитник команды Лукас Вера может стать игроком «Химок». Представитель рассказал, что он уехал на медосмотр в команду.

«Если медосмотр пройдет, то дело закроется. Вероятность того, что Вера останется в «Оренбурге», мала. Не хотелось бы обсуждать финансы, но мы договорились с «Химками», — цитирует Андреева Sport24.

Агент отметил, что стороны договорились о сумме трансфера.

Ранее в «Химках» анонсировали переход Веры в подмосковную команду.

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ. «Оренбург» финишировал на 12-м месте в чемпионате России.

Источник: Sport24
Лукас Вера
ФК Химки
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