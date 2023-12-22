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Сегодня, 16:13

Агент Луковича не против, чтобы игрок продолжил карьеру в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Раде Дуньич, представляющий интересы нападающего сербского ИМТ Милоша Луковича, высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

«Сегодня мы играем последнюю игру в осенней части чемпионата и сосредоточены на ней. Мы хорошего мнения о «Спартаке» и не против того, чтобы Милош продолжил там свою карьеру. Но скоро мы рассмотрим все официальные предложения по Милошу и тогда решим, какое будет лучшим для него», — приводит слова Дуньича Sport24.

В текущем сезоне на счету 18-летнего серба 19 игр, 10 забитых мячей и одна результативная передача. Его контракт рассчитан до лета 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 1,5 миллиона евро.

На данный момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 30 очков за 18 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-606505-agent-lukovicha-my-ne-protiv-chtoby-milosh-prodolzhil-karyeru-v-spartake
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Милош Лукович
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