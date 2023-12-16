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Сегодня, 18:48

Агент Луковича прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Раде Дуньич, представляющий интересы нападающего сербского ИМТ Милоша Луковича, прокомментировал интерес к его клиенту со стороны «Спартака».

«Многие клубы в Европе заинтересованы в Милоше. У нас есть официальные предложения. Некоторые мы отклонили, а некоторые рассматриваем. Интерес из России действительно есть, но мы не будем упоминать названия клубов», — приводит слова Дуньича Sport24.

В текущем сезоне на счету 18-летнего серба 18 игр, 9 забитых мячей и одна результативная передача. Его контракт рассчитан до лета 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 1,5 миллиона евро.

На данный момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 30 очков за 18 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-604802-agent-lukovicha-prokommentiroval-informatsiyu-ob-interese-k-igroku-so-storony-spartaka
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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