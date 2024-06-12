Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:08

Агент Рыбуса: «Не сказал бы, что шансы остаться в «Рубине» высокие»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, в комментарии для «СЭ» высказался о будущем футболиста.

«Пока никакого предложения не было. Договорились, что Мацей вернется из отпуска и потом будем о чем-то говорить. Как оценю шансы на то, что он останется в клубе? Не знаю. Пока не сказал бы, что они высокие», — сказал Орещук «СЭ».

34-летний Рыбус перешел в «Рубин» летом 2023 года. Всего за казанскую команду он отыграл 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.

Мацей Рыбус
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
В группе D на Евро-2024 сыграют Франция, Нидерланды, Австрия и Польша
Лучший футболист РПЛ по версии игроков «Зенита»: Кассьерра поставил себя на третье место
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
«Спартак» возвращает беглого воспитанника, Смолов уезжает из Москвы, «Динамо» решило проблему с вратарями. Главные трансферные слухи РПЛ за 12 июня
Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ
Актриса из сериала «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Рубин» объявил о продлении контракта с Зотовым
Лучший игрок РПЛ: Андраде, Луна и А.Фернандес из «Балтики» проголосовали за себя
Источник: Антон Заболотный прошел медосмотр для перехода в «Химки»
Олег Иванов продлил контракт с «Рубином»
Лучший игрок РПЛ: из состава «Динамо» только Скопинцев проголосовал не за футболиста бело-голубых
Источник: «Бешикташ» потребует от «Зенита» 20 миллионов евро за Фернандеша
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Рубин» объявил о продлении контракта с Зотовым

Metaratings: «Зенит» не предлагал Бакаева «Спартаку», он неинтересен красно-белым