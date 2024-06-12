Агент Рыбуса: «Не сказал бы, что шансы остаться в «Рубине» высокие»

Агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, в комментарии для «СЭ» высказался о будущем футболиста.

«Пока никакого предложения не было. Договорились, что Мацей вернется из отпуска и потом будем о чем-то говорить. Как оценю шансы на то, что он останется в клубе? Не знаю. Пока не сказал бы, что они высокие», — сказал Орещук «СЭ».

34-летний Рыбус перешел в «Рубин» летом 2023 года. Всего за казанскую команду он отыграл 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.