Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:50

Агент Магкеева: «Ведем переговоры как с российскими, так и с зарубежными клубами»

Константин Белов
Корреспондент
Станислав Магкеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Станислава Магкеева, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Есть предложения по Магкееву. Мы ведем переговоры как с российскими клубами, так и с зарубежными. Будущее Станислава скоро должно определиться», — сказал Клюев «СЭ».

Контракт Магкеева с «Локомотивом» закончился в мае. Футболист ни разу не сыграл за железнодорожников в прошлом сезоне — он восстанавливался после травмы крестообразной связки колена.

За основу «Локомотива» 25-летний Магкеев дебютировал в 2019 году и всего провел 79 матчей. Вместе с клубом он стал двукратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России.

ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
2
Обсудить
Читайте также
«Краснодар» объявил о трансфере вратаря Юрия Дюпина
Шути Гатва сыграл в сериале «Доктор Кто»
С Днем медика: прикольные картинки и открытки, оригинальные поздравления
«Флориду» унизили, Боба сослали в запас, а Макдэвид снес рекорды Гретцки и Малкина. Что произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром
Журналист Карлсон заявил о глупости вице-президента США Харрис
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Факел» начал первые сборы перед сезоном-2024/25
Источник: «Зенит» может перехватить Горшкова у «Спартака»
Агент Кучаева: «Надеюсь, что скоро все узнают о будущем Константина»
«Ростов» подписал вратаря сборной Таджикистана
Агент Тикнизяна о возможном переходе в «Зенит»: «Наир игрок «Локомотива». У него контракт с клубом»
Переход защитника «Краснодара» Волкова в «Зенит» может не состояться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Ростов» подписал вратаря сборной Таджикистана

Агент Кучаева: «Надеюсь, что скоро все узнают о будущем Константина»