Агент Магкеева рассказал, когда игрок вернется в Россию для продолжения восстановления

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, в разговоре с «СЭ» рассказал о процессе восстановления игрока.

«Стас ведет плановое восстановление в Белграде. На контакте с медицинской службой «Локомотива». Все идет по плану. Вернется в Россию он, наверное, в конце июля», — сказал Клюев «СЭ».

24-летний футболист получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0). У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 25 мая футболист был прооперирован в одной из французских клиник.

В минувшем сезоне Магкеев провел 19 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.