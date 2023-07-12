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Сегодня, 18:23

Агент Магкеева рассказал о ходе восстановления футболиста «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал, как проходит восстановление игрока после разрыва крестообразных связок.

«Стас находится в Белграде на восстановлении. Все идет по плану под четким руководством врачей совместно с медицинским штабом «Локомотива». Прогнозами мы не занимаемся, все проходит в рабочем режиме», — приводит слова Клюева Sport24.

24-летний футболист получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0). У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 25 мая футболист был прооперирован в одной из французских клиник.

В минувшем сезоне Магкеев провел 19 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-12-agent-magkeyeva-rasskazal-o-khode-vosstanovleniya-futbolista-lokomotiva
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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